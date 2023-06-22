В каких городах мира туристы тратят больше всего денег – исследование

По подсчетам, самым дорогим для туристов в прошлом году был Дубай (ОАЭ).

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Эксперты из неправительственного объединения «Всемирный совет по туризму и путешествиям» рассказали в каких городах мира в прошлом году туристы оставили больше всего денег, пишет «Слово и дело».

Так, они подсчитали, что самым дорогим для туристов в прошлом году был Дубай (ОАЭ) – там международные путешественники потратили 29,42 млрд долларов.

Почти вдвое меньше туристы оставили в Дохе (Катар) – 16,79 млрд долларов. В столице Великобритании – Лондоне – туристы за год потратили 16,07 млрд долларов.

В Макао (Китай) международные путешественники в прошлом году потратили 15,58 млрд долларов, в Амстердаме (Нидерланды) – 13,59 млрд, в Стамбуле (Турция) – 13,13 млрд.

В испанской Барселоне путешественники за год оставили 12,73 млрд долларов, в Нью-Йорке (США) – 12,45 млрд, в Сингапуре – 10,97 млрд.

Замыкает десятку городов, где туристы потратили больше всего денег, Париж (Франция) – 9,76 млрд долларов.

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