У яких містах світу туристи витрачають найбільше грошей — дослідження

За підрахунками, найдорожчим для туристів минулого року був Дубай (ОАЕ).

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Експерти з неурядового об'єднання «Всесвітня рада з туризму та подорожей» в яких містах світу минулого року туристи залишили найбільше грошей, пише «Слово і діло».

Так, вони підрахували, що найдорожчим для туристів минулого року був Дубай (ОАЕ) — там міжнародні мандрівники витратили $29,42 млрд.

Майже вдвічі менше туристи залишили у Досі (Катар) – 16,79 млрд доларів. У столиці Великої Британії – Лондоні – туристи за рік витратили 16,07 млрд доларів.

У Макао (Китай) міжнародні мандрівники минулого року витратили 15,58 млрд доларів, в Амстердамі (Нідерланди) – 13,59 млрд, у Стамбулі (Туреччина) – 13,13 млрд доларів.

В іспанській Барселоні мандрівники за рік залишили 12,73 млрд доларів, у Нью-Йорку (США) – 12,45 млрд, у Сінгапурі – 10,97 млрд доларів.

Замикає десятку міст, де туристи витратили найбільше грошей, Париж (Франція) – 9,76 млрд доларів.

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