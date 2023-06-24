Вооруженное «восстание» Пригожина: минобороны рф обратилось к вагнеровцам

В Шойге говорят, что вагнеровцев якобы «обманом втянули в преступную авантюру Пригожина».

Российское министерство обороны обратилось с официальным обращением к наемникам ЧВК "Вагнера" на фоне "восстания" их главаря Евгения Пригожина.

"Вас обманом втянули в преступную авантюру Пригожина и участие в вооруженном мятеже", - говорится в обращении.

В министерстве подчеркивают, что якобы многие наемники "Вагнера" "из нескольких отрядов уже осознали свою ошибку". Мол, и бойцы, и командиры уже обратились "за помощью в обеспечении возможности безопасно вернуться в пункты постоянной дислокации".

Участников ЧВК просят "проявить благоразумие" и выйти на связь с представителями минобороны рф или правоохранительных органов. Всем якобы "гарантируют безопасность".

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