Збройне «повстання» Пригожина: міноборони рф звернулося до вагнерівців

У Шойгу кажуть, що вагнерівців нібито «обманом втягнули в злочинну авантюру Пригожина».

Російське міністерство оборони звернулося з офіційним зверненням до найманців ПВК "Вагнера" на тлі "повстання" їхнього ватажка Євгена Пригожина.

"Вас обманом втягнули у злочинну авантюру Пригожина та участь у збройному заколоті", - йдеться у зверненні.

У міністерстві наголошують, що нібито чимало найманців "Вагнера" "з кількох загонів вже усвідомили свою помилку". Мовляв, і бійці, і командири вже звернулися "за допомогою у забезпеченні можливості безпечно повернутися до пунктів постійної дислокації".

Учасників ПВК просять "виявити розсудливість" та вийти на зв'язок із представниками міноборони рф чи правоохоронних органів. Усім нібито "гарантують безпеку".

Нагадаємо, що через бунт Пригожина у Москві й області запровадили режим "контртерористичної операції".

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