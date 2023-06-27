Посла Украины вызвали в МИД Израиля после его критики политики страны

Посол Украины Евгений Корнийчук должен прибыть в МИД Израиля 3 июля.

Посла Украины в Израиле Евгения Корнийчука вызвали в Министерство иностранных дел Израиля после его недавней критики политики страны, передает The Jerusalem Post.

Корнийчук должен прибыть в МИД Израиля 3 июля.

В издании отмечают, что встреча состоится с руководителем Управления по стратегическим вопросам Ализой Бен-Нун.

Ранее сообщалось, что Израиль передаст Украине технологии для борьбы с оккупантами.

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