Посла України викликали до МЗС Ізраїлю після його критики політики країни

Посол України Євген Корнійчук має прибути до МЗС Ізраїлю 3 липня.

Посла України в Ізраїлі Євгена Корнійчука викликали до Міністерства закордонних справ Ізраїлю після його нещодавньої критики політики країни, передає видання The Jerusalem Post.

Корнійчук має прибути до МЗС Ізраїлю 3 липня.

У виданні зазначають, що зустріч відбудеться з керівником Управління зі стратегічних питань Алізою Бен-Нун.

Раніше повідомлялося, що Ізраїль передасть Україні технології для боротьби з окупантами.

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