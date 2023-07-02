Вместо салютов шоу дронов: некоторые города США будут отмечать День независимости по-новому

В этом году некоторые города США были вынуждены отказаться от традиционного празднования Дня независимости из-за угроз пожара и экологических проблем. Вместо фейерверков они отметят праздник световыми шоу дронов. Об этом пишет CNN.
По данным издания, города ряда штатов, таких, как Юта, Коларадо и Калифорния, опробуют альтернативный способ празднования 4 июля, устроив шоу беспилотников.
Так, в Сан-Диего пиксели дронов, как ожидается, будут освещать прибрежную общину, имитировать фейерверки, демонстрировать воздушную анимацию и рассказывать истории с помощью анимированной графики.
Отказатся от салютов городские власти решили из-за того, что пиротехника могла бы вызвать пожары и ухудшить качество воздуха. В этих штатах сейчас возрастает риск лесных пожаров.
Также звуки фейерверков могут нанести вред животным и людям с посттравматическим стрессовым расстройством.
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