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  1. В мире

Вместо салютов шоу дронов: некоторые города США будут отмечать День независимости по-новому

20:33, 2 июля 2023
Некоторые города США отказались от традиционного празднования Дня независимости, заменив экологически вредные фейерверки экологически чистыми дронами.
Вместо салютов шоу дронов: некоторые города США будут отмечать День независимости по-новому
Фото: Jeff Stein/Drone Studios
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В этом году некоторые города США были вынуждены отказаться от традиционного празднования Дня независимости из-за угроз пожара и экологических проблем. Вместо фейерверков они отметят праздник световыми шоу дронов. Об этом пишет CNN.

По данным издания, города ряда штатов, таких, как Юта, Коларадо и Калифорния, опробуют альтернативный способ празднования 4 июля, устроив шоу беспилотников.

Так, в Сан-Диего пиксели дронов, как ожидается, будут освещать прибрежную общину, имитировать фейерверки, демонстрировать воздушную анимацию и рассказывать истории с помощью анимированной графики.

Отказатся от салютов городские власти решили из-за того, что пиротехника могла бы вызвать пожары и ухудшить качество воздуха. В этих штатах сейчас возрастает риск лесных пожаров.

Также звуки фейерверков могут нанести вред животным и людям с посттравматическим стрессовым расстройством.

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