Замість салютів шоу дронів: деякі міста США відзначатимуть День незалежності по-новому

Деякі міста США відмовилися від традиційного святкування Дня незалежності, замінивши екологічно шкідливі феєрверки на екологічно чисті дрони.

Фото: Jeff Stein/Drone Studios

Цьогоріч деякі міста США були змушені відмовитися від традиційного святкування Дня незалежності через загрози пожежі та екологічні проблеми. Замість феєрверків вони відзначать свято світловими шоу дронів. Про це пише CNN.

За даними видання міста низки штатів, таких як Юта, Коларадо та Каліфорнія, випробують альтернативний спосіб святкування 4 липня, влаштувавши шоу безпілотників.

Так, у Сан-Дієго пікселі дронів, які, як очікується, освітлюватимуть прибережну громаду, імітуватимуть феєрверки, демонструватимуть повітряну анімацію та розповідатимуть історії за допомогою анімованої графіки.

Відмовитися від салютів міські влади вирішили через те, що піротехніка могла би спричинити пожежі й погіршити якість повітря. У зазначених штатах зараз зростає ризик лісових пожеж.

Також звуки феєрверків можуть завдати шкоди тваринам і людям з посттравматичним стресовим розладом.

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