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  1. В мире

В Швеции планируют ужесточить требования для иммиграции членов семьи

20:51, 14 июля 2023
Предложенные изменения могут усложнить получение вида на жительство на гуманитарных основаниях.
В Швеции планируют ужесточить требования для иммиграции членов семьи
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Правительство Швеции предложит ужесточить правила иммиграции в страну на основании объединения семьи, чтобы уменьшить количество мигрантов. Об этом сообщает Euractiv.

 

Правительство и правопопулисты "Шведские демократы" собираются продвигать предложение по ужесточению требований для тех, кто хочет иммигрировать на основании родственных связей с уже проживающими в Швеции, чтобы уменьшить количество искателей убежища.

Предложенные изменения могут усложнить получение вида на жительство на гуманитарных основаниях.

Возрастной ценз на отказ в выдаче вида на жительство как мужу/жене или партнеру предлагают повысить с 18 до 21 года, что должно, по замыслу, предотвращать принудительные браки.

Предлагают устранить возможность предоставления детям и некоторым категориям совершеннолетних вида на жительство на основании "особо сложных обстоятельств", зато более серьезные требования с "исключительными" основаниями хотят расширить на несовершеннолетних.

Оппозиция раскритиковала проект как очередной признак влияния крайне правых на политику страны, также звучат опасения, что правительство рискует нарушить Конвенцию о правах ребенка и Европейскую конвенцию по правам человека.

Министр по вопросам миграции Мария Мальмер Стенергард уверяет, что правительственные предложения не противоречат международному праву.

"Важно требовать, чтобы люди, которые просят о виде на жительство для объединения с семьей, могли обеспечивать себя – потому что это способствует лучшей интеграции и быстрому трудоустройству", – отметила Стенергард.

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