У Швеції планують посилити вимоги для імміграції членів родини

Запропоновані зміни можуть ускладнити отримання посвідки на проживання на гуманітарних підставах.

Уряд Швеції запропонує посилити правила імміграції в країну всією родиною, щоби зменшити кількість мігрантів. Про це повідомляє Euractiv.

Уряд і правопопулісти "Шведські демократи" збираються просувати пропозицію щодо посилення вимог для тих, хто хоче іммігрувати родиною, щоб зменшити кількість шукачів притулку.

Запропоновані зміни можуть ускладнити отримання посвідки на проживання на гуманітарних підставах.

Віковий ценз на відмову у видачі посвідок на проживання як чоловіку/дружині або партнеру пропонують підвищити з 18 до 21 року, що має, за задумом, запобігати примусовим шлюбам.

Пропонують усунути можливість надання дітям та деяким категоріям повнолітніх посвідки на проживання на підставі "особливо складних обставин", натомість серйозніші вимоги з "винятковими" підставами хочуть розширити на неповнолітніх.

Опозиція розкритикувала проєкт як чергову ознаку впливу крайніх правих на політику країни, також лунають побоювання, що уряд ризикує порушити Конвенцію про права дитини та Європейську конвенцію з прав людини.

Міністерка з питань міграції Марія Мальмер Стенергард запевняє, що урядові пропозиції не суперечать міжнародному праву.

"Важливо вимагати, щоб люди, які просять про посвідку для об’єднання з родиною, могли забезпечувати себе – тому що це сприяє кращій інтеграції та швидшому працевлаштуванню", – зазначила Стенергард.

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