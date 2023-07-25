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В Чехии начнутся выселения украинских беженцев

17:18, 25 июля 2023
В августе для украинских беженцев в Чехии прогнозируют ухудшение ситуации с жильем, строят палаточные городки.
В Чехии начнутся выселения украинских беженцев
Источник фото: slovoidilo
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С 1 июля изменилась система программы поддержки украинских беженцев в Чехии. Бесплатное размещение ограничили 5 месяцами. Десятки людей уже выселили из предоставленных помещений. Ухудшение ситуации ожидают в августе, поэтому на случай необходимости строят палаточные городки, – сообщает ProUkrainu.

Ситуацию с размещением украинских беженцев обсудили в рабочей группе, которая занимается адаптацией и интеграцией новоприбывших под руководством уполномоченного по правам человека Клары Шимачковой Лауренчиковой. Однако подробностей в министерстве не сообщили, отметив, что ситуация с оказанием помощи и размещением беженцев остается стабильной.

Около 70 тысяч украинских беженцев проживали в учреждениях срочного жилищного размещения (общежития, хостелы, гостиницы и т.д.) еще в июне – до введения изменений. Из них 30 тысяч не входили в число так называемых уязвимых категорий населения, которым государство продолжает оплачивать ночлег в этих заведениях. Еще 31,5 тысяч беженцев проживали в 12 тысячах квартир, за которые платило государство (солидарный взнос). В новом реестре квартир, принимающих беженцев, было зарегистрировано 8,2 тысяч квартир на 13 тысяч человек.

В Минтруда не сообщили, скольким беженцам с начала июля государство прекратило платить за экстренное жилье и сколько людей потеряли жилье в солидарных домохозяйствах.

Клара Боумова из Консорциума неправительственных организаций, работающих с мигрантами в Чешской Республике, рассказала о случаях выселения беженцев:

«У нас есть информация с мест. Мы боялись более сложных последствий. Нарастание пока происходит постепенно. Мы слышим о десятках людей, а не о сотнях. О тех, кто потерял жилье, позаботились благодаря доброжелательности некоторых учреждений жилищного размещения и администрации краев».

Из-за проблем с жильем некоторые люди вынужденно возвращаются в Украину, даже на прифронтовую территорию, отметила эксперт.

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