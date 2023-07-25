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У Чехії почнуться виселення українських біженців

17:18, 25 липня 2023
В серпні для українських біженців у Чехії прогнозують погіршення ситуації з житлом, будують наметові містечка.
У Чехії почнуться виселення українських біженців
Джерело фото: slovoidilo
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З 1 липня змінилася система програми підтримки українських біженців у Чехії. Безплатне розміщення обмежили 5 місяцями. Десятки людей вже виселили із наданих помешкань. Погіршення ситуації очікують в серпні, тому на випадок потреби будують наметові містечка, – повідомляє ProUkrainu.

Ситуацію із розміщенням українських біженців обговорили в робочій групі, яка займається адаптацією та інтеграцією новоприбулих під керівництвом уповноваженої з прав людини Клари Шимачкової Лауренчикової. Однак подробиць у міністерстві не повідомили, зазначивши, що ситуація з наданням допомоги та розміщенням біженців залишається стабільною.

Близько 70 тисяч українських біженців проживали в закладах термінового житлового розміщення (гуртожитки, хостели, готелі тощо) ще в червні — до введення змін. З них 30 тисяч не входили до числа так званих вразливих категорій населення, яким держава продовжує оплачувати нічліг у цих закладах. Ще 31,5 тисяч біженців проживали у 12 тисячах квартир, за які платила держава (солідарний внесок). У новому реєстрі квартир, які приймають біженців, було зареєстровано 8,2 тисяч квартир на 13 тисяч осіб.

У Мінпраці не повідомили, скільком біженцям з початку липня держава припинила сплачувати за екстрене житло та скільки людей втратили житло в солідарних домогосподарствах.

Клара Боумова з Консорціуму неурядових організацій, що працюють з мігрантами в Чеській Республіці, розповіла про випадки виселення біженців:

«У нас є інформація з місць. Ми боялися складніших наслідків. Наростання поки відбувається поступово. Ми чуємо про десятки людей, а не про сотні. Про тих, хто втратив житло, подбали завдяки доброзичливості деяких закладів житлового розміщення та адміністрації країв».

Через проблеми із житлом деякі люди вимушено повертаються в Україну, навіть на прифронтову територію, зазначила експерт.

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