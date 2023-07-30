Возле Нидерландов до сих пор горит корабль с тысячами авто: буксировать судно опасно

Ветер препятствует отбуксировать горящий возле Нидерландов корабль с тысячами авто.

Источник фото: Kustwachtvliegtuig

Власти Нидерландов в субботу начали готовиться к буксировке грузового судна Fremantle Highway с тысячами автомобилей на борту, которое горело несколько дней у побережья страны, однако отложили планы из-за ветра, – сообщает NOS.

Национальное управление водными ресурсами Rijkswaterstaat и спасательные компании начали подготовку к буксировке и спасению грузового судна.

Однако, когда судно начнет движение, пока неизвестно, поскольку из-за юго-западного ветра начинать операцию опасно.

«Температура на борту судна резко упала, а интенсивность огня и дыма уменьшилась», – говорят в Rijkswaterstaat.

Агентство добавило, что грузовое судно находится в стабильном положении, «все еще является неповрежденным ниже ватерлинии и не наклоняется».

В задней части грузового судна уже сооружено второе аварийное буксировочное соединение. Планируется, что судно будет отбуксировано в более безопасное временное место, примерно в 16 километрах к северу от Ширмонниког.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.