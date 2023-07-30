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Біля Нідерландів досі горить корабель з тисячами авто: буксирувати судно небезпечно

13:56, 30 липня 2023
Вітер перешкоджає відбуксирувати палаючий біля Нідерландів корабель з тисячами авто.
Біля Нідерландів досі горить корабель з тисячами авто: буксирувати судно небезпечно
Джерело фото: Kustwachtvliegtuig
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Влада Нідерландів у суботу почала готуватися до буксирування вантажного судна Fremantle Highway з тисячами автомобілів на борту, яке горіло кілька днів біля узбережжя країни, однак відклала плани через вітер, – повідомляє NOS.

Національне управління водними ресурсами Rijkswaterstaat і рятувальні компанії почали підготовку до буксирування та порятунку вантажного судна.

Однак, коли судно почне рух, поки невідомо,  оскільки через південно-західний вітер починати операцію небезпечно.

«Температура на борту судна різко впала, а інтенсивність вогню та диму зменшилася», – говорять в Rijkswaterstaat.

Агентство додало, що вантажне судно перебуває у стабільному положенні, «все ще є неушкодженим нижче від ватерлінії і не нахиляється».

В задній частині вантажного судна вже споруджено друге аварійне буксирувальне з’єднання. Планується, що судно буде відбуксировано в більш безпечне тимчасове місце, приблизно за 16 кілометрів на північ від Ширмонніког.

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