Швеция готовит пакет военной помощи Украине на более чем $300 млн

Швеция выделит Украине новый пакет военной помощи, который будет состоять преимущественно из боеприпасов к ранее поставленному вооружению.

Источник фото: Pixabay

Швеция планирует предоставить Украине новый пакет военной помощи на сумму 3,4 млрд крон (313,5 млн долларов), состоящий преимущественно из боеприпасов и запчастей к ранее поставленным системам вооружения, – заявил министр обороны Пол Йонсон, сообщает Reuters.

«Мы должны подготовиться к тому, что это может быть долговременная война, и мы также имеем долгосрочную перспективу, чтобы мы могли поддерживать те платформы, которые мы отправляем в Украину, в долгосрочной перспективе», – сказал Йонсон.

Новый пакет военной помощи станет 13-м пакетом помощи Украине от Швеции с начала войны, а общая стоимость такой помощи, предоставленной северной страной составляет примерно до 20 миллиардов крон (1,8 млрд долларов).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.