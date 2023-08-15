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Умышленное убийство, совершенное в состоянии сильного душевного волнения: Верховный Суд определил, что кроме физиологического аффекта имеют значение другие эмоциональные состояния

Если в заключении судебно-психологической экспертизы констатировано отсутствие именно физиологического аффекта, это еще не свидетельствует об отсутствии других проявлений состояния сильного душевного волнения - Кассационный уголовный суд.

Заместитель Сальникова Максим Пампура – фигурант дела о решении вопросов в ВС за «пятерочку», продолжает руководить вопросами судебной власти

Заместитель председателя Судебной администрации Максим Пампура, ездивший на встречу по решению дела в Верховном Суде за «пятерочку», после отстранения Алексея Сальникова фактически получил карт-бланш на решение вопросов в судебной системе, включая вопросы заполнения судейских вакансий.

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Подождут еще: Совет судей решил, что вопрос судьбы судей высших спецсудов и ВСУ рассматривать не стоит

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Судья Верховного Суда Лилия Катеринчук уволилась в отставку

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  1. В мире

Швеция готовит пакет военной помощи Украине на более чем $300 млн

19:50, 15 августа 2023
Швеция выделит Украине новый пакет военной помощи, который будет состоять преимущественно из боеприпасов к ранее поставленному вооружению.
Швеция готовит пакет военной помощи Украине на более чем $300 млн
Источник фото: Pixabay

Швеция планирует предоставить Украине новый пакет военной помощи на сумму 3,4 млрд крон (313,5 млн долларов), состоящий преимущественно из боеприпасов и запчастей к ранее поставленным системам вооружения, – заявил министр обороны Пол Йонсон, сообщает Reuters.

«Мы должны подготовиться к тому, что это может быть долговременная война, и мы также имеем долгосрочную перспективу, чтобы мы могли поддерживать те платформы, которые мы отправляем в Украину, в долгосрочной перспективе», – сказал Йонсон.

Новый пакет военной помощи станет 13-м пакетом помощи Украине от Швеции с начала войны, а общая стоимость такой помощи, предоставленной северной страной составляет примерно до 20 миллиардов крон (1,8 млрд долларов).

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