Швеція готує пакет військової допомоги Україні на понад $300 млн

Швеція виділить Україні новий пакет військової допомоги, який складатиметься переважно з боєприпасів до раніше поставленого озброєння.

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Швеція планує надати Україні новий пакет військової допомоги на суму 3,4 млрд крон (313,5 млн доларів), що складатиметься переважно з боєприпасів і запчастин до раніше поставлених систем озброєння, – заявив міністр оборони Пол Йонсон, повідомляє Reuters.

«Ми повинні підготуватися до того, що це може бути довготривала війна, і ми також маємо довгострокову перспективу, щоб ми могли підтримувати ті платформи, які ми відправляємо в Україну, в довгостроковій перспективі», – сказав Йонсон.

Новий пакет військової допомоги стане 13-м пакетом допомоги Україні від Швеції з початку війни, а загальна вартість такої допомоги, наданої північною країною складає приблизно до 20 мільярдів крон (1,8 млрд доларів).

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