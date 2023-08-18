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Президенты и премьеры мира в соцсетях – у кого больше всего фолловеров

08:17, 18 августа 2023
Кто имеет больше всего подписчиков в соцсетях среди лидеров государств.
Президенты и премьеры мира в соцсетях – у кого больше всего фолловеров
Изображение: freepik.com

Около 5 миллиардов человек или 60,6% мирового населения активно пользуются социальными сетями. Об этом идет речь в исследовании цифровой консалтинговой фирмы Kepios.

Каждый взрослый пользователь соцсетей является избирателем, поэтому, пытаясь обеспечить с населением прямую связь, большинство политиков имеют аккаунты в соцсетях.

Кто имеет больше всего подписчиков в соцсетях среди лидеров государств, сравнило «Слово и дело».

Так, в СМИ отмечают, что в пятерку популярнейших мировых лидеров в социальных сетях входит премьер-министр Индии Нарендра Моди. У него 91 млн фолловеров в Х (Twitter): по данным World of Statistics, аккаунт Моди находится на восьмом месте по этому показателю (в лидерах Илон Маск, Барак Обама и Джастин Бибер).

Кроме того, у премьера Индии 77,5 млн подписчиков в Instagram и 48 млн – в Facebook.

У Джо Байдена по два аккаунта в Facebook, Х (Twitter) и Instagram – президентский и политический. На страницы американского лидера в Facebook подписаны по 11 млн человек, в Х (Twitter) – 32 млн и 37,3 млн. В Instagram – 19,6 млн и 17,4 млн подписчиков.

Большая аудитория в Instagram у президента Индонезии Джоко Видодо – 54,3 млн подписчиков. Его Х (Twitter) и Facebook читают 19,9 млн и 10 млн пользователей соответственно.

У Президента Украины Владимира Зеленского из всех социальных сетей самая большая аудитория тоже в Instagram – 16,9 млн подписчиков. Кроме того, украинского лидера читают 7,3 млн пользователей Х (Twitter) и 3,2 млн – Facebook. В Украине популярные официальные каналы Зеленского в Viber и Telegram – 1,6 млн и 0,9 млн подписчиков соответственно.

Instagram президента Бразилии Луиса Игнасио Лулу да Силвы тоже популярнее других его соцсетей – 13 млн фолловеров. Кроме того, у него 8,1 млн подписчиков в Х (Twitter) и 5,6 млн – в Facebook.

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