Президенти та прем'єри світу у соцмережах – у кого найбільше фоловерів

Хто має найбільше підписників у соцмережах серед лідерів держав.

Зображення: freepik.com

Майже 5 мільярдів людей або 60,6% світового населення активно користуються соціальними мережами. Про це йдеться у дослідженні цифрової консалтингової фірми Kepios.

Кожен дорослий користувач соцмереж є виборцем, тому, намагаючись забезпечити з населенням прямий зв'язок, більшість політиків мають акаунти у соцмережах.

Хто має найбільше підписників у соцмережах серед лідерів держав, порівняло «Слово і діло».

Так, у ЗМІ зазначають, що у п’ятірку найпопулярніших світових лідерів у соціальних мережах входить прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді. У нього 91 млн фоловерів у Х (Twitter): за даними World of Statistics, акаунт Моді знаходиться на восьмому місці за цим показником (у лідерах Ілон Маск, Барак Обама та Джастін Бібер).

Крім того, у прем'єра Індії 77,5 млн підписників у Instagram і 48 млн – у Facebook.

У Джо Байдена по два акаунти у Facebook, Х (Twitter) та Instagram – президентський та політичний. На сторінки американського лідера у Facebook підписано по 11 млн осіб, у Х (Twitter) – 32 млн та 37,3 млн. У Instagram – 19,6 млн та 17,4 млн підписників.

Велика аудиторія в Instagram у президента Індонезії Джоко Відодо – 54,3 млн підписників. Його Х (Twitter) та Facebook читають 19,9 млн та 10 млн користувачів відповідно.

У Президента України Володимира Зеленського з усіх соціальних мереж найбільша аудиторія також у Instagram – 16,9 млн підписників. Крім того, українського лідера читають 7,3 млн користувачів Х (Twitter) та 3,2 млн – Facebook. В Україні популярні офіційні канали Зеленського у Viber та Telegram – 1,6 млн і 0,9 млн підписників відповідно.

Instagram президента Бразилії Луїса Ігнасіо Лулу да Сілви теж популярніший за інші його соцмережі – 13 млн фоловерів. Крім того, у нього 8,1 млн підписників у Х (Twitter) і 5,6 млн – у Facebook.

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