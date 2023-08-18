Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
«Криміналістів» з Великої Палати ВС попросили висловитися щодо права на правову допомогу: це може стати їх третьою постановою за 2023 рік

У суддів Великої Палати Верховного Суду за кримінальною спеціалізацією, якщо вони візьмуться до розгляду цієї справи, зможе з’явитися третя постанова за 2023 рік.

У Великій Палаті ВС розповіли, як забезпечити єдність судової практики Верховного Суду

На розгляд Великої Палата потрібно передавати менше справ.

Умисне вбивство, вчинене у стані сильного душевного хвилювання: Верховний Суд визначив, що окрім фізіологічного афекту, мають значення інші емоційні стани

Якщо у висновку судово-психологічної експертизи констатовано відсутність саме фізіологічного афекту, це ще не свідчить про відсутність інших проявів стану сильного душевного хвилювання, - Касаційний кримінальний суд.

МОН позбавлять повноважень щодо здійснення ліцензування освітньої діяльності

Повноваження МОН отримає Державна служби якості освіти.

У законопроекті про скасування Господарського кодексу визначать терміни «домогосподарство» і «підприємництво»

У Комітеті з питань економічного розвитку відбулося засідання робочої групи щодо скасування Господарського кодексу за участі представників органів судової влади.

  1. У світі

Президенти та прем'єри світу у соцмережах – у кого найбільше фоловерів

08:17, 18 серпня 2023
Хто має найбільше підписників у соцмережах серед лідерів держав.
Президенти та прем'єри світу у соцмережах – у кого найбільше фоловерів
Зображення: freepik.com

Майже 5 мільярдів людей або 60,6% світового населення активно користуються соціальними мережами. Про це йдеться у дослідженні цифрової консалтингової фірми Kepios.

Кожен дорослий користувач соцмереж є виборцем, тому, намагаючись забезпечити з населенням прямий зв'язок, більшість політиків мають акаунти у соцмережах.

Хто має найбільше підписників у соцмережах серед лідерів держав, порівняло «Слово і діло».

Так, у ЗМІ зазначають, що у п’ятірку найпопулярніших світових лідерів у соціальних мережах входить прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді. У нього 91 млн фоловерів у Х (Twitter): за даними World of Statistics, акаунт Моді знаходиться на восьмому місці за цим показником (у лідерах Ілон Маск, Барак Обама та Джастін Бібер).

Крім того, у прем'єра Індії 77,5 млн підписників у Instagram і 48 млн – у Facebook.

У Джо Байдена по два акаунти у Facebook, Х (Twitter) та Instagram – президентський та політичний. На сторінки американського лідера у Facebook підписано по 11 млн осіб, у Х (Twitter) – 32 млн та 37,3 млн. У Instagram – 19,6 млн та 17,4 млн підписників.

Велика аудиторія в Instagram у президента Індонезії Джоко Відодо – 54,3 млн підписників. Його Х (Twitter) та Facebook читають 19,9 млн та 10 млн користувачів відповідно.

У Президента України Володимира Зеленського з усіх соціальних мереж найбільша аудиторія також у Instagram – 16,9 млн підписників. Крім того, українського лідера читають 7,3 млн користувачів Х (Twitter) та 3,2 млн – Facebook. В Україні популярні офіційні канали Зеленського у Viber та Telegram – 1,6 млн і 0,9 млн підписників відповідно.

Instagram президента Бразилії Луїса Ігнасіо Лулу да Сілви теж популярніший за інші його соцмережі – 13 млн фоловерів. Крім того, у нього 8,1 млн підписників у Х (Twitter) і 5,6 млн – у Facebook.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Х (Twitter), а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.
Читайте також
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Володимир Байталюк
    Володимир Байталюк
    суддя Господарського суду Чернівецької області
  • Марина Бояринцева
    Марина Бояринцева
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва