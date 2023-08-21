США призвали своих граждан срочно покинуть Беларусь: в чем причина

Предупреждение связано с решением правительства Литвы закрыть два пограничных перехода с Беларусью.

Посольство Соединенных Штатов Америки призвало американцев срочно покинуть Беларусь. Причиной этого является закрытие Литвой двух пограничных переходов. Предупреждение опубликовано на сайте посольства.

Диппредставительство в Минске призывает граждан США не путешествовать в Беларусь из-за ее содействия российской агрессии против Украины, «произвольное применение местных законов, возможность гражданских беспорядков, риск задержания и ограниченные возможности посольства».

«Гражданам США, которые находятся в Беларуси, следует немедленно уехать. Рассмотрите возможность выезда через другие пункты пересечения границы с Литвой и Латвией или самолетом. Гражданам США запрещено въезжать в Польшу по суше из Беларуси», — говорится в сообщении.

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