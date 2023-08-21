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НАПК внесло в перечень кандидатов на санкции 8 предприятий белорусского ВПК, работающих на рф

19:41, 21 августа 2023
В список кандидатов на санкции внесено 8 ключевых предприятий белорусского военно-промышленного комплекса (ВПК), производящих и поставляющих компоненты для оружия в рф.
НАПК внесло в перечень кандидатов на санкции 8 предприятий белорусского ВПК, работающих на рф

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции внесло в список кандидатов на санкции 8 ключевых предприятий белорусского военно-промышленного комплекса (ВПК), производящих и поставляющих компоненты для оружия в россию. Соответствующая информация была получена от представителей белорусской оппозиции. Об этом сообщает НАПК.

Среди предприятий ВПК Республики Беларусь, которые пополнили списки потенциальных кандидатов на санкции:

  • предприятия по разработке и производству ракетного оружия, в частности реактивной системы залпового огня Б-200 "Полонез" и ракетной системы Б-300РК «Полонез-М»;
  • поставщики оборудования связи, локальных вычислительных систем, систем охлаждения, телекоммуникационной инфраструктуры;
  • предприятия, занимающиеся металлообработкой и производством высокоточных деталей для вооружения, в том числе ракетных двигателей;
  • компании, разрабатывающие и серийно производящие новые системы вооружения, устройства двойного назначения;
  • производители аппаратного и программного обеспечения систем управления войсками и вооружением.

«Следует отметить, что анализ вооружения российской армии в Украине подтверждает, что российская армия использует технологические комплектующие производства этих компаний в войне против нашего государства. Часть из вышеупомянутых предприятий уже находятся под санкциями в странах санкционной коалиции, поэтому НАПК уже направило в Службу безопасности Украины соответствующие предложения», — добавили в НАПК.

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