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НАЗК внесло до переліку кандидатів на санкції 8 підприємств білоруського ВПК, які працюють на рф

19:41, 21 серпня 2023
До списку кандидатів на санкції внесено 8 ключових підприємств білоруського військово-промислового комплексу, які виготовляють та постачають компоненти для зброї до росії.
НАЗК внесло до переліку кандидатів на санкції 8 підприємств білоруського ВПК, які працюють на рф

Національне агентство з питань запобігання корупції внесло до списку кандидатів на санкції 8 ключових підприємств білоруського військово-промислового комплексу (ВПК), які виготовляють та постачають компоненти для зброї до росії. Відповідну інформацію було отримано від представників білоруської опозиції. Про це повідомляє НАЗК.

Серед підприємств ВПК Республіки Білорусь, які поповнили списки потенційних кандидатів на санкції є:

  • підприємства з розробки та виробництва ракетної зброї, зокрема реактивної системи залпового вогню Б-200 “Полонез” і ракетної системи Б-300РК “Полонез-М”;
  • постачальники обладнання для зв’язку, локальних обчислювальних систем, систем охолодження, телекомунікаційної інфраструктури;
  • підприємства, що займаються металообробкою та виробництвом високоточних деталей для озброєння, зокрема ракетних двигунів;
  • компанії, які розробляють та серійно виробляють нові системи озброєння, пристрої подвійного призначення;
  • виробники апаратного та програмного забезпечення систем управління військами та озброєнням.

«Варто зазначити, що аналіз озброєння російської армії в Україні підтверджує, що російська армія використовує технологічні комплектуючі виробництва цих компаній у війні проти нашої держави. Частина з вищезазначених підприємств вже перебувають під санкціями у країнах санкційної коаліції, тому НАЗК вже надіслало до Служби безпеки України відповідні пропозиції», — додали в НАЗК.

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