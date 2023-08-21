США закликали своїх громадян терміново покинути Білорусь: в чому причина

Попередження пов'язане з рішенням уряду Литви закрити два прикордонні переходи з Білоруссю.

Посольство Сполучених Штатів Америки закликало американців терміново покинути Білорусь. Причиною цього є закриття Литвою двох прикордонних переходів. Попередження опубліковане на сайті посольства.

Диппрердставництво у Мінську закликає громадян США не подорожувати до Білорусі через її сприяння російській агресії проти України, «свавільне застосування місцевих законів, можливість громадянських заворушень, ризик затримання та обмежені можливості посольства».

«Громадянам США, які перебувають у Білорусі, слід негайно виїхати. Розгляньте можливість виїзду через інші пункти перетину кордону з Литвою та Латвією або літаком. Громадянам США заборонено в'їжджати до Польщі суходолом з Білорусі», — йдеться у повідомленні.

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