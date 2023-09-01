Польша введет возмещение за возврат бутылок от напитков

За возвращение пластиковых бутылок и банок от напитков в Польше предполагается депозит.

Источник фото: The Warsaw

Польша с 2025 года введет возврат тары от напитков и будет возмещать ее стоимость. Соответствующий закон о системе залога уже подписал президент государства Анджей Дуда, – сообщает RMF24.

Новые правила обеспечит выполнение директивы ЕС по уменьшению воздействия некоторых пластиковых изделий на окружающую среду.

На одноразовые пластиковые бутылки емкостью до 3 литров, многоразовые стеклянные бутылки емкостью до 1,5 литра и металлические банки емкостью до 1 литра будут начислять залог, количество которого будет определено в регламенте. Согласно обнародованному в апреле проекту постановления, она должна составлять 0,50 злотых.

Депозит будет возвращен, когда упаковка будет возвращена в магазин без необходимости показывать чек.

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