Польща запровадить відшкодування за повернення пляшок від напоїв

За повернення пластикових пляшок та банок від напоїв у Польщі передбачається депозит.

Джерело фото: The Warsaw

Польща з 2025 року впровадить повернення тари від напоїв та буде відшкодовувати її вартості. Відповідний закон про систему застави вже підписав президент держави Анджей Дуда, – повідомляє RMF24.

Нові правила забезпечить виконання директиви ЄС щодо зменшення впливу деяких пластикових виробів на навколишнє середовище.

На одноразові пластикові пляшки місткістю до 3 літрів, багаторазові скляні пляшки місткістю до 1,5 літра та металеві банки місткістю до 1 літра нараховуватимуть заставу, кількість якої становитиме бути визначено в регламенті. Згідно з оприлюдненим у квітні проектом постанови, вона має становити 0,50 злотих.

Депозит буде повернуто, коли упаковка буде повернена в магазин без необхідності показувати чек.

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