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Верховний Суд виснував, коли непризначення обвинуваченій захисника не є порушенням права на захист

Адвокат обвинуваченої стверджував, що під час апеляційного розгляду було порушено право на захист, оскільки суд не вирішив клопотання захисника, у якого було припинено право на заняття адвокатською діяльністю, про продовження здійснення ним захисту або призначення обвинуваченій безоплатного захисника за кошти держави.

Верховний Суд розглянув справу щодо права студента на перетин кордону, який посилався на постанову Кабміну, що дозволяла такий перетин

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  1. У світі

Польща запровадить відшкодування за повернення пляшок від напоїв

15:45, 1 вересня 2023
За повернення пластикових пляшок та банок від напоїв у Польщі передбачається депозит.
Польща запровадить відшкодування за повернення пляшок від напоїв
Джерело фото: The Warsaw
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Польща з 2025 року впровадить повернення тари від напоїв та буде відшкодовувати її вартості. Відповідний закон про систему застави вже підписав президент держави Анджей Дуда, – повідомляє RMF24.

Нові правила забезпечить виконання директиви ЄС щодо зменшення впливу деяких пластикових виробів на навколишнє середовище.

На одноразові пластикові пляшки місткістю до 3 літрів, багаторазові скляні пляшки місткістю до 1,5 літра та металеві банки місткістю до 1 літра нараховуватимуть заставу, кількість якої становитиме бути визначено в регламенті. Згідно з оприлюдненим у квітні проектом постанови, вона має становити 0,50 злотих.

Депозит буде повернуто, коли упаковка буде повернена в магазин без необхідності показувати чек.

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