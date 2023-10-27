ЕС вернет Фестиваль европейского кино в россию

Фестиваль ЕС в россии пройдет под слоганом «Кино объединяет».

Несмотря на вооруженную агрессию россии против Украины, Европейский Союз проведет Фестиваль европейского кино в россии, который был отменен в 2022 году. Это событие запланировано на 1-15 ноября и состоится в онлайн-формате. Об этом сообщило представительство ЕС в россии.

Этот фестиваль проходит уже более 15 лет, и в этом году он будет организован во второй раз в формате онлайн. В 2021 году в течение 32 дней было показано 27 фильмов, которые собрали перед экранами более 30 тысяч зрителей из 80 городов. В этом году организаторы решили продолжить этот опыт.

Слоган нынешнего фестиваля - "Кино объединяет".

В программе нынешнего фестиваля включен 21 фильм из разных стран ЕС, а также два фильма, созданные в сотрудничестве между российскими и европейскими киностудиями. Все фильмы будут показаны на языке оригинала с русскими субтитрами, и их можно будет просматривать бесплатно без необходимости регистрации.

На фестивале будут представлены игровые, документальные и анимационные фильмы, которые участвовали в европейских и международных кинофестивалях, получили высокую оценку критиков и завоевали признание среди зрителей. Все эти фильмы предназначены для поклонников высококачественного жанрового и авторского кино.

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