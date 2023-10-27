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  1. У світі

ЄС поверне Фестиваль європейського кіно в росію

18:49, 27 жовтня 2023
Фестиваль ЄС в росії пройде під слоганом «Кіно об'єднує».
ЄС поверне Фестиваль європейського кіно в росію
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Попри збройну агресію росії проти України, Європейський Союз проведе Фестиваль європейського кіно в росії, який був скасований у 2022 році. Ця подія запланована на 1-15 листопада і відбудеться в онлайн-форматі. Про це повідомило представництво ЄС у росії.

Цей фестиваль проходить вже понад 15 років, і цього року він буде організований у другий раз у форматі онлайн. У 2021 році протягом 32 днів було показано 27 фільмів, які зібрали перед екранами більше 30 тисяч глядачів з 80 міст. Цього року організатори вирішили продовжити цей досвід.

Слоган цьогорічного фестивалю – «Кіно об'єднує».

У програмі цьогорічного фестивалю включено 21 фільм з різних країн ЄС, а також два фільми, створені у співпраці між російськими та європейськими кіностудіями. Всі фільми будуть показані мовою оригіналу з російськими субтитрами, і їх можна буде переглядати безкоштовно без необхідності реєстрації.

На фестивалі будуть представлені ігрові, документальні та анімаційні фільми, які брали участь у європейських та міжнародних кінофестивалях, отримали високу оцінку критиків і завоювали визнання серед глядачів. Усі ці фільми призначені для шанувальників високоякісного жанрового та авторського кіно.

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