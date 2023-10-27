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  1. В Україні

Посилення ППО України та функціонування «зернового коридору»: Володимир Зеленський та Ріші Сунак провели розмову

13:10, 27 жовтня 2023
Президент України та Прем'єр-міністр Великої Британії провели телефонну розмову.
Посилення ППО України та функціонування «зернового коридору»: Володимир Зеленський та Ріші Сунак провели розмову
Джерело фото: Carl Court / Pool via Reuters
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Президент України Володимир Зеленський та Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак провели телефонну розмову.

Співрозмовники докладно обговорили ситуацію на фронті та подальшу оборонну співпрацю, зокрема щодо посилення української системи ППО ракетами та засобами для боротьби з дронами.

«Окупанти здійснили кілька спроб оточити Авдіївку, але щоразу наші воїни зупиняли їх і відкидали назад, завдаючи болісних втрат. У цих спробах ворог втратив щонайменше бригаду», – розповів Президент.

Володимир Зеленський поінформував Ріші Сунака про ситуацію в Чорному морі й про дії росії, які створюють небезпеку для цивільного судноплавства.

За словами Глави держави, попри всі загрози «зерновий коридор» продовжить функціонувати. Співрозмовники обговорили подальшу роботу над впровадженням страхування цивільних суден.

Лідери також поділилися оцінками ситуації на Близькому Сході й погодилися, що припинення ескалації конфлікту буде в інтересах світової спільноти.

Сторони також скоординували позиції щодо співпраці на міжнародних майданчиках і збереження міжнародної підтримки України.

Також Глава держави подякував голові британського уряду за потужні слова підтримки України, які прозвучали в британському парламенті 23 жовтня та висловив подяку за всю своєчасну й різнобічну допомогу від Сполученого Королівства, зокрема за нещодавній пакет оборонної підтримки на 100 млн фунтів стерлінгів.

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