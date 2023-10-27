Посилення ППО України та функціонування «зернового коридору»: Володимир Зеленський та Ріші Сунак провели розмову

Президент України та Прем'єр-міністр Великої Британії провели телефонну розмову.

Джерело фото: Carl Court / Pool via Reuters

Президент України Володимир Зеленський та Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак провели телефонну розмову.

Співрозмовники докладно обговорили ситуацію на фронті та подальшу оборонну співпрацю, зокрема щодо посилення української системи ППО ракетами та засобами для боротьби з дронами.

«Окупанти здійснили кілька спроб оточити Авдіївку, але щоразу наші воїни зупиняли їх і відкидали назад, завдаючи болісних втрат. У цих спробах ворог втратив щонайменше бригаду», – розповів Президент.

Володимир Зеленський поінформував Ріші Сунака про ситуацію в Чорному морі й про дії росії, які створюють небезпеку для цивільного судноплавства.

За словами Глави держави, попри всі загрози «зерновий коридор» продовжить функціонувати. Співрозмовники обговорили подальшу роботу над впровадженням страхування цивільних суден.

Лідери також поділилися оцінками ситуації на Близькому Сході й погодилися, що припинення ескалації конфлікту буде в інтересах світової спільноти.

Сторони також скоординували позиції щодо співпраці на міжнародних майданчиках і збереження міжнародної підтримки України.

Також Глава держави подякував голові британського уряду за потужні слова підтримки України, які прозвучали в британському парламенті 23 жовтня та висловив подяку за всю своєчасну й різнобічну допомогу від Сполученого Королівства, зокрема за нещодавній пакет оборонної підтримки на 100 млн фунтів стерлінгів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.