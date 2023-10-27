У Вінниці заборонили російську музику в громадських місцях

У Вінниці ввели мораторій на російську музику та фільми в громадських місцях.

Депутати міської ради Вінниці на сесії прийняли рішення вести мораторій на публічне використання російськомовних культурних продуктів у громаді, – повідомляє Вінницька міськрада.

Згідно з цією ініціативою, російськомовні музика, книги, телепрограми, вистави, фільми та серіали будуть заборонені на вулицях та в громадському просторі міста Вінниця. Рішення це було ухвалено 27 жовтня, в День української писемності та мови.

Міський голова зауважив, що ця дія є символічною та важливою, оскільки війна підкреслила важливість мови, та наголосив на важливості цього рішення для громади.

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