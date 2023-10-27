В Виннице запретили российскую музыку в общественных местах

В Виннице ввели мораторий на российскую музыку и фильмы в общественных местах.

Депутаты городского совета Винницы на сессии приняли решение вести мораторий на публичное использование русскоязычных культурных продуктов в обществе, - сообщает Винницкий горсовет.

Согласно этой инициативе, русскоязычные музыка, книги, телепрограммы, спектакли, фильмы и сериалы будут запрещены на улицах и в общественном пространстве города Винница. Решение это было принято 27 октября, в День украинской письменности и языка.

Городской голова отметил, что это действие является символическим и важным, поскольку война подчеркнула важность языка, и подчеркнул важность этого решения для общества.

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