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  1. В Украине

Усиление ПВО Украины и функционирование «зернового коридора»: Владимир Зеленский и Риши Сунак провели разговор

13:10, 27 октября 2023
Президент Украины и Премьер-министр Великобритании провели телефонный разговор.
Усиление ПВО Украины и функционирование «зернового коридора»: Владимир Зеленский и Риши Сунак провели разговор
Источник фото: Carl Court / Pool via Reuters
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Президент Украины Владимир Зеленский и Премьер-министр Великобритании Риши Сунак провели телефонный разговор.

Собеседники подробно обсудили ситуацию на фронте и дальнейшее оборонное сотрудничество, в частности, по усилению украинской системы ПВО ракетами и средствами для борьбы с дронами.

«Оккупанты предприняли несколько попыток окружить Авдеевку, но каждый раз наши воины останавливали их и отбрасывали назад, нанося болезненные потери. В этих попытках враг потерял как минимум бригаду», – рассказал Президент.

Владимир Зеленский проинформировал Риши Сунака о ситуации в Черном море и о действиях россии, создающих опасность для гражданского судоходства.

По словам Главы государства, при всех угрозах «зерновой коридор» продолжит функционировать. Собеседники обсудили дальнейшую работу по внедрению страхования гражданских судов.

Лидеры также поделились оценками ситуации на Ближнем Востоке и согласились, что прекращение эскалации конфликта будет в интересах мирового сообщества.

Стороны также скоординировали позиции по сотрудничеству на международных площадках и сохранению международной поддержки Украины.

Также Глава государства поблагодарил главу британского правительства за мощные слова поддержки Украины, которые прозвучали в британском парламенте 23 октября и выразил благодарность за всю своевременную и разностороннюю помощь от Соединенного Королевства, в том числе за недавний пакет оборонной поддержки на 100 млн фунтов стерлингов.

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