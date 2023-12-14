Точные предпосылки пребывания Президента Украины в Германии неизвестны.

В четверг, 14 декабря, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Германию с необъявленным визитом. Об этом сообщает DPA.

По словам спикера полиции Франкфурта, Президент Украины приземлился во Франкфуртском аэропорту, после чего его сопровождали правоохранители на встречу в регионе Рейн-Майн.

Как сообщает Bild, Президент по прибытии направился в Висбаден, где находится американский штаб военной помощи Украине.

Точные предпосылки пребывания Зеленского в Германии неизвестны.

Как известно, 14 декабря в Брюсселе стартовал саммит лидеров стран ЕС. На нем будут обсуждаться несколько вопросов, касающихся Украины. В частности, начало переговоров о вступлении в ЕС, а также предоставление 50 млрд евро экономической поддержки и выделение еще 20 млрд евро на армию Украины.

Канцлер Германии Олаф Шольц вместе с другими европейскими лидерами находится на саммите в Брюсселе.

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