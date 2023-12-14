Точні передумови перебування Президента України в Німеччині не відомі.

У четвер, 14 грудня, Президент України Володимир Зеленський прибув до Німеччини з неоголошеним візитом. Про це повідомляє DPA.

За словами речника поліції Франкфурта, президент України приземлився у Франкфуртському аеропорту, після чого його супроводили правоохоронці на зустріч у регіоні Рейн-Майн.

Як повідомляє Bild, президент після прибуття попрямував до Вісбадену, де знаходиться американський штаб військової допомоги Україні.

Точні передумови перебування Зеленського в Німеччині не відомі.

Як відомо, 14 грудня у Брюсселі стартував саміт лідерів країн ЄС. На ньому обговорюватимуть декілька питань, які стосуються України. Зокрема, початок переговорів про вступ до ЄС, а також надання 50 млрд євро економічної підтримки і виділення ще 20 млрд євро на армію України.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц разом з іншими європейськими лідерами наразі перебуває на саміті в Брюсселі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.