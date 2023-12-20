В Австралии наказали женщину, которая сбросила пса с крыши торгового центра

Также ей запретили в течение 10 лет иметь домашних животных.

В Австралии суд назначил наказание женщине, сбросившей собаку с крыши торгового центра. Кроме того, ей запретили в течение 10 лет иметь домашних животных. Об этом сообщает The Telegraph.

Полиция получила видеозаписи, где видно, как во время спора с бойфрендом женщина сбросила пса.

Травмированную 10-летнюю мальтийскую болонку обнаружил на асфальте мужчина. Он предположил, что собаку сбила машина, и сразу повез ее к ветеринару. По информации на микрочипе животного он узнал номер телефона владелицы – им оказалась 26-летняя Эми Лиа Джадж. Владелица собаки и ее бойфренд Скотт Фрост приехали в клинику, чтобы обсудить затраты на лечение животного, однако решили подвергнуть его эвтаназии.

В соцсети женщина написала странный пост мол "не может жить с чувством вины" и эта тайна "разрывает ее на части".

Также она заявила, что "оказала услугу животному, потому что до сих пор только причиняла ему боль и издевалась".

Женщину на 10 месяцев заключили в тюрьму. Ее друга Скотта Фроста оштрафовали и запретили иметь животных в течение 3 лет.

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