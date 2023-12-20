Разворовывали горючее на Яворовском полигоне: суд назначил наказание военным — 5 лет лишения свободы

С полигона было похищено 6,2 тысячи литров топлива.

Яворовский районный суд Львовской области приговорил к 5 годам лишения свободы троих военных, которые воровали дизтопливо из воинской части, которая дислоцируется на Яворивском полигоне. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Один из командиров взвода роты материального обеспечения создал преступную группу, в которую привлек начальника состава роты и старшего контрольно-пропускного пункта.

Воры указывали в документах завышенные показатели использованного горючего, таким образом формируя его избыток. Дальше «лишнее» горючее продавали местным жителям.

С июля 2020 года по март 2021 года таким образом было похищено 6,2 тысячи литров топлива стоимостью в то время 175 тысяч гривен.

Обвиняемые свою вину признали и возместили воинской части причиненный материальный ущерб.

Суд признал их виновными в похищении военного имущества, совершенном повторно по предварительному сговору организованной группой (ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 410 УК Украины) и назначил наказание – 5 лет лишения свободы каждому с годовым испытательным сроком.

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