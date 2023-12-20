Розкрадали пальне на Яворівському полігоні: суд призначив покарання військовим — 5 років позбавлення волі

З полігону було викрадено 6,2 тисячі літрів палива.

Яворівський районний суд Львівської області засудив до 5 років позбавлення волі трьох військових, які крали дизпаливо з військової частини, що дислокується на Яворівському полігоні. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Так, один із командирів взводу роти матеріального забезпечення створив злочинну групу, до якої залучив начальника складу роти та старшого контрольно-пропускного пункту.

Крадії вказували у документах завищені показники використаного пального, таким чином формуючи його надлишок. Далі «зайве» пальне продавали місцевим мешканцям.

З липня 2020 року до березня 2021 року таким чином було викрадено 6,2 тисячі літрів палива вартістю на той час 175 тисяч гривень.

Обвинувачені свою провину визнали та відшкодували військовій частині завдану матеріальну шкоду.

Суд визнав їх винними у викраденні військового майна, вчиненому повторно за попередньою змовою організованою групою (ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 410 КК України) і призначив покарання – 5 років позбавлення волі кожному з річним іспитовим терміном.

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