В Австралії покарали жінку, яка скинула пса з даху торгового центру

Також їй заборонили протягом 10 років мати домашніх тварин.

Фото: The Telegraph

В Австралії суд призначив покарання жінці, яка скинула собаку з даху торгового центру. Крім цього, їй заборонили протягом 10 років мати домашніх тварин. Про це повідомляє The Telegraph.

Поліція отримала відеозаписи, де видно, як під час суперечки з бойфрендом жінка скинула пса.

Травмовану 10-річну мальтійську болонку знайшов на асфальті чоловік. Він припустив, що собаку збила машина, і одразу повіз її до ветеринара. З інформації на мікрочипі тварини він дізнався номер телефону власниці – нею виявилася 26-річна Емі Ліа Джадж. Власниця собаки та її бойфренд Скотт Фрост приїхали до клініки, щоб обговорити витрати на лікування тварини, однак вирішили піддати її евтаназії.

У соцмережі жінка написала дивний пост мовляв "не може жити з почуттям провини" і ця таємниця "розриває її на частини".

Також вона заявила, що "зробила послугу тварині, бо досі лише завдавала їй болю і знущалася".

Жінку на 10 місяців ув'язнили. Її друга Скотта Фроста оштрафували та заборонили мати тварин протягом 3 років.

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