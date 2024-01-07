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  1. В мире

Около 13 тысяч украинцев отправят свои имена на спутник Юпитера – что происходит

13:18, 7 января 2024
Имена нанесут на микрочип, который полетит в октябре на ледяной спутник Юпитера на борту космического корабля.
Около 13 тысяч украинцев отправят свои имена на спутник Юпитера – что происходит
Источник фото: ESA/ATG Medialab via AP
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По меньшей мере, 12 700 украинцев добавили свои имена, чтобы выгравировать их на микрочипе в «Послании от человечества». Он полетит в октябре 2024 года на ледяной спутник Юпитера на борту роботизированного космического корабля NASA Europa Clipper. Об этом пишет «Голос Америки».

Как говорится на официальном сайте Американского космического агентства НАСА, миссия Europa Clipper имеет целью подтвердить существование и описать огромный океан в Европе – на спутнике Юпитера – для «лучшего понимания астробиологического потенциала пригодных для жизни миров за пределами Земли».

В рамках миссии продолжается и кампания от НАСА «Сообщения в бутылке», которая приглашает людей со всего мира подписать свои имена под стихотворением американской поэтессы мексиканского происхождения Ады Лимон. Поэма объединяет два мира – планету Земля и спутник Европа, тайны которой еще предстоит исследовать человечеству.

Сейчас уже более 2,5 млн землян вписали свои имена. Добавить свое имя можно на сайте миссии НАСА.

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