Майже 13 тисяч українців відправлять свої імена на супутник Юпітера – що відбувається

Імена нанесуть на мікрочип, який полетить у жовтні на крижаний супутник Юпітера на борту космічного корабля.

Джерело фото: ESA/ATG Medialab via AP

Щонайменше 12 700 українців додали свої імена, щоб вигравіювати їх на мікрочипі у «Посланні від людства». Він полетить у жовтні 2024 року на крижаний супутник Юпітера на борту роботизованого космічного корабля NASA Europa Clipper. Про це пише «Голос Америки».

Як казано на офіційному сайті Американського космічного агентства НАСА, місія Europa Clipper має на меті підтвердити існування та описати величезний океан на Європі – на супутнику Юпітера – для «кращого розуміння астробіологічного потенціалу придатних для життя світів за межами Землі».

У рамках місії триває і кампанія від НАСА «Повідомлення у пляшці», яка запрошує людей з усього світу підписати свої імена під віршем американської поетки мексиканського походження Ади Лімон. Поема поєднує два світи — планету Земля і супутник Європа, таємниці якої ще належить дослідити людству.

Наразі вже більше 2,5 млн землян вписали свої імена. Додати власне ім’я можна на сайті місії НАСА.

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