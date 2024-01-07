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Верховний Суд визначив, чи є проживання дитини з одним із батьків та існування в іншого заборгованості зі сплати аліментів підставою для збільшення частки в майні

Мати дитини вважала, що оскільки колишній чоловік має заборгованість зі сплати аліментів, є підстави для відступу від принципу рівності часток при поділі майна подружжя та визнання за нею права власності на 3/4 частки квартири, а за чоловіком – права власності на 1/4.

Верховний Суд роз’яснив, з якого моменту рахується строк на оскарження ухвали слідчого судді

Незалежно від участі в судовому засіданні в режимі відеоконференції для особи, яка тримається під вартою, строк на оскарження ухвали слідчого судді рахується з моменту вручення їй копії судового рішення.

Неточні та недостовірні відомості в декларації, — на яку суму чиновник може «помилитися» у своєму майні і не отримати покарання

НАЗК розмежувало брехню в деклараціях та «помилку»: якщо чиновник надав невірні дані менш, ніж на 302 тисячі грн, йому не загрожуватиме покарання.

Не повернення, а відмова у відкритті провадження, — Верховний Суд висловився стосовно дій апеляційного суду у разі, якщо ухвала не підлягає апеляційному оскарженню

Якщо ухвала суду першої інстанції не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, апеляційний суд повинен ухвалити рішення про відмову у відкритті апеляційного провадження, а не про повернення апеляційної скарги.

Мінюст відновить перевірки приватних виконавців, - Кабмін вніс законопроект

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  1. У світі

Майже 13 тисяч українців відправлять свої імена на супутник Юпітера – що відбувається

13:18, 7 січня 2024
Імена нанесуть на мікрочип, який полетить у жовтні на крижаний супутник Юпітера на борту космічного корабля.
Майже 13 тисяч українців відправлять свої імена на супутник Юпітера – що відбувається
Джерело фото: ESA/ATG Medialab via AP
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Щонайменше 12 700 українців додали свої імена, щоб вигравіювати їх на мікрочипі у «Посланні від людства». Він полетить у жовтні 2024 року на крижаний супутник Юпітера на борту роботизованого космічного корабля NASA Europa Clipper. Про це пише «Голос Америки».

Як казано на офіційному сайті Американського космічного агентства НАСА, місія Europa Clipper має на меті підтвердити існування та описати величезний океан на Європі – на супутнику Юпітера – для «кращого розуміння астробіологічного потенціалу придатних для життя світів за межами Землі».

У рамках місії триває і кампанія від НАСА «Повідомлення у пляшці», яка запрошує людей з усього світу підписати свої імена під віршем американської поетки мексиканського походження Ади Лімон. Поема поєднує два світи — планету Земля і супутник Європа, таємниці якої ще належить дослідити людству.

Наразі вже більше 2,5 млн землян вписали свої імена. Додати власне ім’я можна на сайті місії НАСА.

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