В Исландии мужчина впал в трещину, образовавшуюся после извержения вулкана: продолжаются поиски

Мужчина, работавший над уплотнением почвы в трещине, скрылся утром 11 января.

Фото: Х Volcaholic

В Исландии мужчина пропал без вести после того, как упал в трещину в земле. Раскол образовался в результате вулканической активности на полуострове Рейкьянес. Об этом сообщает Newsweek.

Отмечается, что инцидент произошел в прибрежном городке Гриндовик.

Известно, что мужчина работал над уплотнением почвы в трещине. Он скрылся утром 11 января 2024 года. На поиски было брошено более 200 человек, но местонахождение рабочего до сих пор не установлено.

Начальник местной полиции выразил решимость продолжать поиски, пока мужчина не будет найден. Он подчеркнул сложный характер операции, учитывая неопределенность глубины трещины и необходимость обеспечения безопасности спасательной команды.

Операция подразумевает осторожный подход: в расщелину спускаются по два человека одновременно.

Ранее мы писали, что в Исландии произошло большое извержение вулкана. Этому предшествовала серия землетрясений. В результате на полуострове Рейкьянес образовалась вулканическая трещина протяженностью не менее 4 км.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.