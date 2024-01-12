Назначение субсидии: засчитывается ли в совокупный доход полученная помощь на погребение

В ПФ объяснили, засчитывается ли в средний совокупный доход полученная помощь на погребение.

Пенсионный фонд Украины объяснил, засчитывается ли в среднемесячный совокупный доход для назначения субсидии полученная помощь на погребение. Об этом говорится в пресс-службе ПФ.

Отмечается, что на помощь на погребение не учитывается в среднемесячный совокупный доход семьи при назначении субсидии (пункт 7 Порядка исчисления среднемесячного совокупного дохода семьи (домохозяйства) для всех видов государственной социальной помощи, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 22.07.2020 № 632).

Ранее украинцам сообщили, в чем разница между жилищной субсидией и льготой.

Также в Минсоцполитики сообщили, будет ли сокращение размера субсидий.

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