Призначення субсидії: чи зараховується до сукупного доходу отримана допомога на поховання

У ПФ пояснили, чи зараховується до середнього сукупного доходу отримана допомога на поховання.

Пенсійний фонд України пояснив, чи зараховується до середньомісячного сукупного доходу для призначення субсидії отримана допомога на поховання. Про це йдеться у пресслужбі ПФ.

Зазначається, що допомога на поховання не враховується до середньомісячного сукупного доходу сім’ї при призначенні субсидії (пункт 7 Порядку обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї (домогосподарства) для всіх видів державної соціальної допомоги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 № 632).

Раніше українцям пояснили, у чому відмінність між житловою субсидією та пільгою.

Також у Мінсоцполітики повідомили, чи буде скорочення розміру субсидій.

Ще Пенсійний фонд України нагадав громадянам перелік документів, які потрібно подати для отримання субсидії.

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