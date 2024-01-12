В Ісландії чоловік впав у тріщину, яка утворилася після виверження вулкану: тривають пошуки

Чоловік, який працював над ущільненням ґрунту в тріщині, зник вранці 11 січня.

Фото: Х Volcaholic

В Ісландії чоловік зник безвісти після того, як впав у тріщину в землі. Розкол утворився в результаті вулканічної активності на півострові Рейкьянес. Про це повідомляє Newsweek.

Зазначається, що інцидент стався в прибережному містечку Гріндавік.

Відомо, що чоловік працював над ущільненням ґрунту в тріщині. Він зник вранці 11 січня 2024 року. На пошуки було кинуто понад 200 осіб, але місцезнаходження робітника досі не встановлено.

Начальник місцевої поліції висловив рішучість продовжувати пошуки, поки чоловік не буде знайдений. Він підкреслив складний характер операції, враховуючи невизначеність щодо глибини тріщини і необхідність забезпечення безпеки рятувальної команди.

Операція передбачає обережний підхід: в розколину спускаються по дві людини одночасно.

Раніше ми писали, що в Ісландії сталося велике виверження вулкана. Цьому передувала серія землетрусів. У результаті на півострові Рейк’янес утворилася вулканічна тріщина довжиною щонайменше 4 км.

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