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Истец указал, что предоставил взаймы женщине 250 000 долларов США, в подтверждение чего та собственноручно написала долговую расписку и обязалась вернуть ему средства.

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Получить информацию о внесении себя в Реестр военнообязанных можно будет через системы Минцифры

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  1. В мире

В российской Башкирии начались протесты из-за приговора активисту, который призывал местных не ехать на войну, видео

13:35, 17 января 2024
Тысячи людей вышли на акцию протеста в поддержку местного активиста, приговоренного к четырем годам лишения свободы.
В российской Башкирии начались протесты из-за приговора активисту, который призывал местных не ехать на войну, видео
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В российской республике Башкортостан тысячи человек собрались у суда в городе Баймак после того, как местного активиста Фаиля Алсинова приговорила к четырем годам колонии за экстремизм.

На протестах также потребовали отставки главы региона.

Отмечается, что власти отключили интернет и перекрыли все подъезды к зданию суда, где выносили приговор активисту, призвавшему башкиров, чтобы те не участвовали в войне против Украины.

Российский суд приговорил активиста к 4 годам колонии общего режима из-за разжигания межнациональной розни за фразу "черный люд". Сообщается, что донос на Фаиля Алсинова написал глава Республики Бошкортостан Радий Хабиров.

Также он требовал проверить мужчину на "дискредитацию армии" и "публичные призывы к экстремизму".

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