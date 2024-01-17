В российской Башкирии начались протесты из-за приговора активисту, который призывал местных не ехать на войну, видео

Тысячи людей вышли на акцию протеста в поддержку местного активиста, приговоренного к четырем годам лишения свободы.

В российской республике Башкортостан тысячи человек собрались у суда в городе Баймак после того, как местного активиста Фаиля Алсинова приговорила к четырем годам колонии за экстремизм.

На протестах также потребовали отставки главы региона.

Отмечается, что власти отключили интернет и перекрыли все подъезды к зданию суда, где выносили приговор активисту, призвавшему башкиров, чтобы те не участвовали в войне против Украины.

Российский суд приговорил активиста к 4 годам колонии общего режима из-за разжигания межнациональной розни за фразу "черный люд". Сообщается, что донос на Фаиля Алсинова написал глава Республики Бошкортостан Радий Хабиров.

Также он требовал проверить мужчину на "дискредитацию армии" и "публичные призывы к экстремизму".

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