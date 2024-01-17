У російській Башкирії почалися протести через вирок активісту, який закликав місцевих не їхати на війну, відео

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Принцип неприпустимості застереження у господарському договорі щодо виключення або обмеження відповідальності стосується як виробників продукції, так і її продавців, - Велика Палата ВС

Закон про відповідальність за шкоду, завдану внаслідок дефекту продукції не поширюється на відносини з відшкодування збитків, завданих постачальником внаслідок порушення умов договору поставки щодо параметрів якості та продуктивності товару, - позиція Великої Палати Верховного Суду.

Наслідок поведінки сторони обвинувачення, яка своїми діями значно ускладнила дослідження важливих доказів судом, має тлумачитися на користь захисту, щоб не заохочувати обвинувачення до використання таких прийомів, - ВС

ККС ВС також нагадав, що в контексті дослідження питання провокації важливо також встановити, чи мали до проведення спеціальної операції органи розслідування надійну інформацію щодо злочинної діяльності особи, щодо якої проводиться така операція.

Боржниця посилалася на поліграф як на доказ неотримання нею грошей у позику за наявності розписки, – що вирішив Верховний Суд

Позивач вказав, що надав у позику жінці 250 000 доларів США, на підтвердження чого та власноруч написала боргову розписку та зобов`язалася повернути йому кошти.

Розміщення МАФів у контексті дотримання правил безпеки дорожнього руху, а також правил благоустрою, — позиція Верховного Суду

Верховний Суд висловився щодо порядку та умов продовження дії паспорту прив’язки тимчасової споруди.

Отримати інформацію про внесення себе до Реєстру військовозобов’язаних можна буде через системи Мінцифри

Встановлюється, що надання призовникам, військовозобов’язаним та резервістам інформації про своє включення до Реєстру та відомості про себе, внесені до Реєстру, в тому числі через електронний кабінет здійснюється у Порядку ведення Реєстру та/або шляхом електронної інформаційної взаємодії через інформаційні системи Міністерства цифрової трансформації.

  1. У світі

У російській Башкирії почалися протести через вирок активісту, який закликав місцевих не їхати на війну, відео

13:35, 17 січня 2024
Тисячі людей вийшли на акцію протесту на підтримку місцевого активіста, якого засудили до чотирьох років позбавлення волі.
У російській Башкирії почалися протести через вирок активісту, який закликав місцевих не їхати на війну, відео

У російській республіці Башкортостан тисячі людей зібралися біля суду в місті Баймак після того, як місцевого активіста Фаіля Алсинова засудила до чотирьох років колоніх за екстремізм.

На протестах також вимагають відставки глави регіону. 

Зазначається, що влада відключила інтернет і перекрила всі під'їзди до будівлі суду, де виносили вирок активісту, який закликав башкирів, щоб ті не брали участь у війні проти України. 

Російський суд засудив активіста до 4 років колонії загального режиму через розпалювання міжнаціональної ворожнечі за фразу “чорний люд”. Повідомляється, що донос на Фаїля Алсинова написав голова Республіки Бошкортостан Радій Хабіров.

Також він вимагав перевірити чоловіка на "дискредитацію армії" і "публічні заклики до екстремізму".

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