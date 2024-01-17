У російській Башкирії почалися протести через вирок активісту, який закликав місцевих не їхати на війну, відео

Тисячі людей вийшли на акцію протесту на підтримку місцевого активіста, якого засудили до чотирьох років позбавлення волі.

У російській республіці Башкортостан тисячі людей зібралися біля суду в місті Баймак після того, як місцевого активіста Фаіля Алсинова засудила до чотирьох років колоніх за екстремізм.

На протестах також вимагають відставки глави регіону.

Зазначається, що влада відключила інтернет і перекрила всі під'їзди до будівлі суду, де виносили вирок активісту, який закликав башкирів, щоб ті не брали участь у війні проти України.

Російський суд засудив активіста до 4 років колонії загального режиму через розпалювання міжнаціональної ворожнечі за фразу “чорний люд”. Повідомляється, що донос на Фаїля Алсинова написав голова Республіки Бошкортостан Радій Хабіров.

Також він вимагав перевірити чоловіка на "дискредитацію армії" і "публічні заклики до екстремізму".

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