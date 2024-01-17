Переправляли ухилянтів за кордон лісовими стежками: на Закарпатті викрили схему

До організації схеми з переправкою ухилянтів за кордон причетний колишній «посадовець-силовик».

На Закарпатті співробітники СБУ та ДБР зібрали доказову базу на організаторів схеми для ухилянтів, яка передбачала переправлення призовників до сусідньої країни Євросоюзу «лісовими стежками». Про це повідомила Служба безпеки України.

У спецслужбі зазначають, що в квітні минулого року правоохоронці затримали організатора схеми та двох його спільників, мешканців Тячівського району, на спробі переправити за кордон 4-х «клієнтів».

У ході розслідування встановлено причетність до організації схеми колишнього «посадовця-силовика».

«На підставі зібраних доказів до суду направлено обвинувальний акт щодо організованої злочинної групи із чотирьох осіб за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України)», - сказано у повідомленні.

Раніше ми писали, що на Закарпатті власник транспортних компаній організував схему виїзду ухилянтів за кордон.

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