Переправляли уклонистов за границу лесными тропами: на Закарпатье разоблачили схему

К организации схемы с переправкой уклонистов за границу причастен бывший «чиновник-силовик».

В Закарпатье сотрудники СБУ и ГБР собрали доказательную базу на организаторов схемы для уклонистов, которая предполагала переправку призывников в соседнюю страну Евросоюза «лесными тропами». Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

В спецслужбе отмечают, что в апреле прошлого года правоохранители задержали организатора схемы и двух его подельников, жителей Тячевского района, на попытке переправить за границу 4-х «клиентов».

В ходе расследования установлена причастность к организации схемы бывшего «чиновника-силовика».

«На основании собранных доказательств в суд направлен обвинительный акт по организованной преступной группе из четырех человек по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины)», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на Закарпатье владелец транспортных компаний организовал схему выезда уклонистов за границу.

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