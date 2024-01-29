Совет ЕС продлил экономические санкции против россии еще на 6 месяцев

Из-за захватнической войны России против Украины ЕС продлил санкции до 31 июля 2024 года.

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Совет Европейского союза принял решение о продлении санкций против российской федерации еще на 6 месяцев - до 31 июля 2024 года, сообщает пресс-служба Совета Европейского союза.

Решение о продлении ограничительных мер принято в связи с продолжающимися боевыми действиями россии, которые дестабилизируют ситуацию в Украине. Санкции, впервые введенные в 2014 году.

Ограничительные меры, которые были значительно расширены с февраля 2022 года после неспровоцированной военной агрессии россии против Украины, включают ограничения в торговле, финансах, технологиях, предметах роскоши и других отраслях. Меры также включают запрет на импорт или передачу морской сырой нефти и определенных нефтепродуктов из россии в ЕС, де-SWIFT нескольких российских банков, а также приостановление вещания и лицензий поддерживаемых Кремлем каналов дезинформации.

Пока россия продолжает нарушать запрет на применение силы, Европейский союз считает целесообразным оставить в силе все введенные меры и даже принимать новые, если это будет необходимо в будущем.

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