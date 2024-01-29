Рада ЄС продовжила економічні санкції проти росії ще на 6 місяців

Через загарбницьку війну росії проти України ЄС продовжив санкції до 31 липня 2024 року.

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Рада Європейського союзу прийняла рішення про продовження санкцій проти російської федерації ще на 6 місяців – до 31 липня 2024 року, повідомляє пресслужба Ради Європейського союзу.

Рішення про продовження обмежувальних заходів прийнято у зв'язку з триваючими бойовими діями росії, які дестабілізують ситуацію в Україні. Санкції, вперше введені у 2014 році.

Обмежувальні заходи, які були значно розширені з лютого 2022 року після неспровокованої військової агресії росії проти України, включають обмеження в торгівлі, фінансах, технологіях, предметах розкоші та інших галузях. Заходи також включають заборону на імпорт або передачу морської сирої нафти та певних нафтопродуктів з росії до ЄС, де-SWIFT кількох російських банків, а також призупинення мовлення та ліцензій підтримуваних Кремлем каналів дезінформації.

Поки росія продовжує порушувати заборону на застосування сили, Європейський союз вважає за доцільне залишити в силі всі введені заходи та навіть вживати нові, якщо це буде необхідно в майбутньому.

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