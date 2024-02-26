Убитый в Испании российский летчик Кузьминов пользовался «планом защиты», – Подоляк

Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что в Испании есть «русская мафия».

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Российский летчик Максим Кузьминов, который в 2023 году угнал российский военный вертолет и 13 февраля, как предполагают, был найден мертвым в Испании, пользовался "планом защиты", - заявил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк в интервью El Mundo.

"Я могу сказать две вещи: если пилот, который пользуется планом защиты, вынужден избегать контактов, менять свою жизнь, чтобы остаться в живых, и это все равно с ним происходит, Испания должна провести расследование. Благодаря этому углубленному расследованию Испания должна продемонстрировать, кто должен заплатить за это преступление", - сказал Подоляк.

Как утверждал политик, в королевстве есть "русская мафия". "Наша военная разведка должна была бы прокомментировать это лучше", - отметил он.

"Но я могу сказать две вещи: если пилот, который пользуется планом защиты, вынужден избегать контактов, менять свою жизнь, чтобы остаться в живых, и это все равно с ним происходит, Испания должна провести расследование", - сказал Подоляк, добавляя: "Благодаря этому углубленному расследованию Испания должна продемонстрировать, кто должен заплатить за это преступление".

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