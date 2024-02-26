Киевлян предупредили о военных учениях в городе – будут продолжаться три дня

В одном из районов столицы в течение следующих трех дней будут продолжаться военные учения.

Источник фото: Алексей Бобовников/Управление по связям с общественностью ВСУ

В Дарницком районе с 26 февраля и в течение следующих трех дней будут продолжаться военные учения с участием подразделений группировки сил и средств обороны Киева. Об этом сообщили в Дарницкой районной в городе Киеве госадминистрации.

Целью учений будет наращивание боевых способностей во время подготовки и ведения оборонной операции.

«В Дарницком районе с сегодняшнего дня, 26.02.2024, и в течение следующих трех дней будут продолжаться военные учения с участием подразделений группировки сил и средств обороны Киева. В ходе тренировок состоятся практические действия по привлечению личного состава, штатной военной техники и вооружения», - сказано в сообщении.

Граждан предупредили, что снимать и обнародовать видео- и фотоматериалы передвижения военных и техники строго запрещено.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.